Продажи наборов для приготовления настоек выросли в 50 раз за три года
В 2024 году россияне потратили 259 млн рублей на Ozon и Wildberries на покупку наборов для приготовления домашних алкогольных настоек — против 5,3 млн рублей в 2022 году. Таким образом, продажи наборов за три года выросли почти в 50 раз, следует из данных Moneyplace, с которыми ознакомились «Ведомости».
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В наборы входят стеклянные емкости, инструкции, смеси из сушеных ингредиентов. Сами наборы стоят от 600 рублей до нескольких тысяч, но алкоголя в комплекте нет — его нужно приобретать отдельно.
По словам аналитиков Moneyplace, «более-менее активные продажи таких наборов начались в 2021 году, но их объемы были не столь значительны». Например, в 2022 году россияне приобрели 27 тыс. наборов, в то время как в 2024 году число купленных наборов выросло до 413,5 тыс. За последний год продажи в денежном выражении увеличились в 3,9 раза, в натуральном — в 3,3 раза.
В 2025 году рост продолжился, но меньшими темпами, чем в 2024 году. Так, за январь 2025-го на Ozon и WB было куплено почти 39,6 тыс. наборов для приготовления домашник настоек. Это в 2,3 раза больше, чем в январе прошлого года, следует из отчета. Доходы продавцов на маркетплейсах за этот период увеличились в 2,5 раза, до 25,8 млн рублей.
Аналитик Moneyplace Анастасия Романова заявила «Ведомостям», что потребители «распробовали» настойки и стали готовить их дома для экономии денег. По данным «Контур.Маркета», в 2024 году в магазинах сильнее всего подорожал крепкий алкоголь. Рост показателя составил 41% к уровню 2023 года, средняя цена бутылки 0,5 л достигла 757 рублей.
Фото на обложке: Ivan Kovbasniuk / Getty Images
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