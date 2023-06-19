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Российские «Зеленые карты» могут перестать действовать за границей

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Российские «Зеленые карты» могут прекратить действовать за пределами РФ 1 июля, выяснили «Известия».

Российские «Зеленые карты» могут перестать действовать за границей

Со следующего месяца путешествующим на автомобилях при пересечении границы предстоит покупать местный полис ОСАГО. Правило будет работать даже при посещении «дружественных» стран.

Как узнало издание, большинство стран выступают за прекращение членства РФ в бюро «Зеленая карта». Предполагается, что приостановить участие страны могут уже на заседании 30 июня.

С начала текущего месяца российские «Зеленые карты» не работают в Евросоюзе, Великобритании и Швейцарии, сообщили в «Совкомбанк Страховании». Но по ним все еще можно ездить в Турции, Беларуси, Азербайджане, Сербии и некоторых других странах.

В страховой компании ВСК планы исключить Россию из соглашения связывают с общей санкционной политикой в отношении страны. Также этот шаг может быть обусловлен сложностями в трансграничных расчетах с РФ.

В Российском союзе автостраховщиков уже отреагировали на предстоящие ограничения. Организация ведет переговоры с «дружественными» государствами о взаимном признании карт. Сейчас такой формат работает в отношении Беларуси, а скоро может быть введен и с Азербайджаном и Турцией. В этом случае может появиться новая международная система — «Синяя карта».

«Зеленая карта» — это полис страхования международного образца, он страхует автогражданскую ответственность. Полис действует на территории 48 стран-членов бюро. Россия стала частью системы в 2009 году.

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Фото на обложке: smolaw / Shutterstock

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