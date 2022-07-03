В России на 5,8% уменьшилось количество компаний

В марте – мае 2022 года в России в полтора раза увеличилось количество закрывшихся юридических лиц, чем в аналогичный период прошлого года. Такие цифры приводит сервис «Актион Бухгалтерия».

Результатами исследования специалистов поделился Forbes. Отмечается, что с 1 марта по 31 мая 2022 года число зарегистрированных юридических лиц составило 63 392, что на 4% меньше, чем годом ранее. Количество закрывшихся юрлиц, напротив, выросло на 44% до 85 122.

Таким образом, весной этого года закрывшихся компаний оказалось на треть (34%) больше, чем открывшихся. Общее количество юрлиц на 1 июня превысило 3,2 млн — это на 5,8% меньше, чем годом ранее.

Эксперт «Актион Бухгалтерии» Илья Данилкин связывает тенденцию с санкциями западных стран, введенными в ответ на украинские события, а также с общим спадом деловой активности. Специалист отмечает, что «даже в пандемию [в 2021 году] открывалось на 11% больше юрлиц, чем закрывалось».

В компании отмечают, что наибольшее количество закрытий фиксируется в сферах торговли, строительстве, недвижимости, транспортировке и хранении. Данилкин объясняет это проблемами с поставками, перевозчиками и расчетами.

Аналитик данных компании «Контур» Владимир Савельев признает, что число ликвидаций юрлиц в стране возросло, но «нужно учесть, что с марта по май 2021 было аномальное низкое число ликвидаций». По его словам, текущие показатели ликвидации плохо отражают состояние бизнеса в России.

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