Названа дата окончания пандемии коронавируса в России

Аналитики Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) рассчитали, что пандемия коронавируса в России закончится 19 июля. В мире в целом эпидемия завершится 8 декабря. Об этом говорится в материалах университета.

Согласно прогнозу, количество зараженных в России снизится на 97% к 19 мая, на 99% — к 27 мая.

По расчетам аналитиков, в Штатах вспышка коронавируса закончится 26 августа, в Канаде — 8 августа, в Великобритании — 13 августа, в Германии — 31 июля. Для других стран прогнозы следующие: Испания — 6 августа, Франция — 4 августа, Италия — 24 августа, Япония — 25 сентября, Иран — 21 октября.

На сегодняшний день в мире насчитывается почти 3 млн зараженных коронавирусом. 207 тысяч человек скончались, 875 тысяч выздоровели. В России число инфицированных достигает 87 тысяч человек, 794 умерли, 7,3 тысячи пациентов выздоровели.

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