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В России могут усилить ограничения из-за коронавируса

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Правительство при необходимости может усилить ограничительные меры внутри страны из-за эпидемии коронавируса. Основная задача кабмина — замедлить распространение инфекции и не допустить резкого роста числа заболевших. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В России могут усилить ограничения из-за коронавируса

Основными задачами власти называют раннее выявление и профилактику передачи коронавируса внутри страны, своевременное и качественное оказание медицинской помощи заболевшим.

В правительстве отметили, что действия в предыдущие 2,5 месяца позволили держать ситуацию под контролем и дали запас времени для разработки дополнительных мер по борьбе с распространением инфекции.

Какие конкретно меры готов предпринять кабмин, не уточняется.

РИА Новости со ссылкой на источники сообщало, что среди мер могут быть сокращение или отмена массовых культурных и спортивных мероприятий, дезинфекция помещений компаний и ведомств, изменение режима работы, рекомендация работодателям перевести сотрудников на удаленку.

В числе других возможных мер, по данным агентства, — рекомендация россиянам не выходить из дома при появлении симптомов ОРВИ и немедленно вызывать врача.

Фото: NickolayV / Shutterstock

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