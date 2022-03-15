Bloomberg спрогнозировал дефолт России на $150 млрд

Bloomberg прогнозирует дефолт России на $150 млрд. Именно столько, по подсчетам агентства, составляет совокупный непогашенный государственный и корпоративный долг.
Правительство России 16 марта 2022 года должно выплатить проценты по долларовым облигациям на сумму $117 млн. Неуплата или оплата в рублях вместо долларов приведет к потенциальной волне дефолтов по долгам в иностранной валюте на сумму около $150 млрд, сообщил Bloomberg.
Согласно данным агентства, около $120 млрд текущего непогашенного государственного и корпоративного долга номинировано в долларах, а основная часть оставшейся суммы — в евро. Госдолг России относительно небольшой и составляет $40 млрд. Однако, дефолт может затронуть корпоративный долг. Наибольший корпоративный долг у «Газпрома» ($25 млрд). За ним следуют другие крупнейшие российские компании Сбербанк, «Лукойл», РЖД и др.
Если купоны по облигациям не будут выплачены, это приведет к первому дефолту России в иностранной валюте со времен революции 1917 года. В 1998 году Россия объявила дефолт по некоторым рублевым долгам, поясняет агенство, поэтому дефолт в иностранной валюте стал бы первым с 1917 года, когда большевики отказались признать долги Российской Империи.
В долларовом выражении это будет самый серьезный дефолт на развивающихся рынках со времен дефолта Аргентины, считает портфельный менеджер Greylock Capital Associates Джонатан Прин. С точки зрения более широкого воздействия на рынок, это, вероятно, самый масштабный дефолт на развивающихся рынках со времен самой России в 1998 году, отметил аналитик.
Правительство России заявляет, что весь долг будет обслуживаться, хотя это будет происходить в рублях до тех пор, пока санкции не позволят осуществлять расчеты в долларах. Однако, оплата купонов в рублях не возможно исходя из условий этих облигаций, указал Bloomberg.
Если Россия не выполнит свои обязательства, технически существует 30-дневный период, который дает ей время до 15 апреля 2022 года, чтобы выплатить купоны, отмечает агентство.
Фото на обложке: Mikbiz /
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