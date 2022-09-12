Правительство России выделит более 100 млрд рублей на «повышение устойчивости экономики», в том числе на поддержку авиации, судоходства и промышленности. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

Российское правительство направит на «повышение устойчивости экономики» более 100 млрд рублей