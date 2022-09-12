Российское правительство направит на «повышение устойчивости экономики» более 100 млрд рублей

Анастасия Марьина
Правительство России выделит более 100 млрд рублей на «повышение устойчивости экономики», в том числе на поддержку авиации, судоходства и промышленности. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.
Российское правительство направит на «повышение устойчивости экономики» более 100 млрд рублейАнастасия Марьина
- Из этой суммы авиационная отрасль получит 15 млрд рублей на расширение производства самолетов МС-21. Еще 25 млрд рублей будет выделено на поддержку системы организации воздушного движения.
- 15 млрд рублей будет направлено на программу льготного лизинга морских судов. До 2030 года запланировано строительство и передача транспортным компаниям свыше 300 судов различного назначения. Выборгский судостроительный завод, который сейчас работает над над новым ледоколом для Северо-Западного бассейна, адресно получит 3 млрд рублей.
- Также власти докапитализируют Фонд развития промышленности на 8 млрд рублей. Еще 4 млрд рублей пойдут на программы в сфере мало- и среднетоннажной химии.
- 2 млрд рублей заложено в программе на разработку оборудования для производства СПГ.
- На поддержку инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест в Калининградской области направят 5,5 млрд рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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