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Российское правительство направит на «повышение устойчивости экономики» более 100 млрд рублей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Правительство России выделит более 100 млрд рублей на «повышение устойчивости экономики», в том числе на поддержку авиации, судоходства и промышленности. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

Российское правительство направит на «повышение устойчивости экономики» более 100 млрд рублей
  • Из этой суммы авиационная отрасль получит 15 млрд рублей на расширение производства самолетов МС-21. Еще 25 млрд рублей будет выделено на поддержку системы организации воздушного движения. 
  • 15 млрд рублей будет направлено на программу льготного лизинга морских судов. До 2030 года запланировано строительство и передача транспортным компаниям свыше 300 судов различного назначения. Выборгский судостроительный завод, который сейчас работает над над новым ледоколом для Северо-Западного бассейна, адресно получит 3 млрд рублей.
  • Также власти докапитализируют Фонд развития промышленности на 8 млрд рублей. Еще 4 млрд рублей пойдут на программы в сфере мало- и среднетоннажной химии.
  • 2 млрд рублей заложено в программе на разработку оборудования для производства СПГ.
  • На поддержку инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест в Калининградской области направят 5,5 млрд рублей.

Фото на обложке: Unsplash

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