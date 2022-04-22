Опрос показал, на чем россияне будут экономить в первую очередь — это алкоголь

«Почта Банк» провел опрос и узнал, на чем россияне в кризисное время будут экономить в первую очередь. Меньше всего респондентов сократят траты на еду, уход за собой, одежду. Первая же статья расходов, которая пойдет под сокращение – это алкоголь.
Опрос проводился среди 2 тысяч подписчиков «Почта Банка» в Telegram, VK и посетителях сайта банка. Основную часть респондентов (82%) составили люди в возрасте от 31 до 54 лет.
Каждый второй участник опроса уже начал экономить: половина из них сократила расходы более, чем на 20%, другая половина урезала бюджет на 10-20%. Совсем не планирует экономить на покупках лишь каждый девятый респондент.
5% россиян признались, что в первую очередь начнут экономить на еде, примерно столько же снизят расходы на уход за собой. 13% и 18% соответственно сэкономят на одежде и технике.
Первыми статьями расходов, на которых начнут экономить респонденты, стали развлечения и алкоголь. Меньше тратить на увеселительные мероприятия собираются 26% участников опроса, на горячительные напитки – 22% респондентов.
Фото на обложке: Sambulov Yevgeniy /
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