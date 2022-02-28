Россию могут покинуть 5 тыс. IT-специалистов

Примерно 5 тыс. IT-специалистов рассматривают возможность покинуть Россию. Сотрудники IT-компаний создают чаты в Telegram для обмена опытом эмиграции и обсуждения вопросов переезда.

Примерно 5 тыс. IT-специалистов прямо сейчас выражающих желание переехать в другую страну, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Сотрудники IT-компаний создают группы и чаты в Telegram для обмена опытым эмиграции и обсуждения вопросов переезда. Они рассматривают для эмиграции такие страны, как Турция, Литва, Черногория, Кипр, Грузия и США.

Значительная волна переездов программистов из России и Украины была в 2014 году после вхождения Крыма в состав РФ, сообщил координатор для желающих переехать на Кипр Олег Шлямович. Он полагает, что сейчас будет еще одна.

По словам Шлямовича, большинство российских программистов рассчитывали переехать на Кипр, но с этим возникли затруднения. До вчерашнего дня можно было отправить на сайт посольства свои данные и уже в течение 48 часов получить про-визу на 90 дней, но теперь необходимо подавать документы в консульстве Кипра, пояснил он.

Некоторые российские и иностранные организации сами вывозят за границу команды разработчиков по 50-100 человек, сообщил топ-менеджер российской IT-компании. Уже есть случаи, когда выводят целый бизнес. В самой сложной ситуации оказались компании, которые оказывают услуги разработки иностранным заказчикам, поскольку они не могут получить из-за рубежа платежи.

Представитель зампреда правительства Дмитрия Чернышенко сообщил, что Минцифры поручено проработать программу поддержки IT-специалистов как в РФ, так и находящихся за рубежом и планирующих возвращение.

Отъезд IT-специалистов усилит дефицит кадров в отрасли, что может затормозить цифровизацию, считает исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.

В декабре 2021 года Дмитрий Чернышенко сообщил, что в России на данный момент не хватает примерно 1 млн IT-специалистов. По прогнозу Минцифры, к 2027 году дефицит IT-кадров может достигнуть 2 млн человек.

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