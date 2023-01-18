Количество работающих с Россией финских компаний сократилось на 85%

Число компаний из Финляндии, работающих с Россией, сократилось на 85% – их осталось менее ста. Доля России в финском импорте за год упала более, чем в три раза, а почти весь товарооборот Финляндии теперь выполняется морем.
По итогам 2022 года количество финских компаний, которые работают с Россией, снизилось на 85%, рассказал глава отдела таможни Финляндии Олли-Пекка Пенттиля. Точное количество таких компаний чиновник не назвал, но уточнил, что их осталось менее ста.
Санкции привели к тому, что доля России в импорте Финляндии в период с марта по ноябрь прошлого года упала более, чем в три раза – с 12,3% до 3,6%. Теперь 95% финского товарооборота идет по морю, добавили в таможне.
После начала спецоперации на Украине вести бизнес в России прекратили многие финские компании, среди которых производитель кофе Paulig, владеющая брендом мюслей и каш Nordic. О планах свернуть работу в России говорили производитель машин для заготовки леса Ponsse Plc и автомобильных шин Nokian Tyres.
Фото на обложке: Robson90 /
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