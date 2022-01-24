В России запустится международная сеть ресторанов греческой кухни Gaia

В Россию выходит сеть ресторанов аутентичной греческой кухни Gaia. Первое заведение откроется в здании усадьбы Анны Салтыковой на Тверском бульваре в Москве.
Ресторан войдет в гастрономический кластер, который планируют открыть в этом месте Capital Group и партнер «Киевской площади» по фудмоллу «Депо» Мурад Бениаминов, сообщили «Ведомости». Gaia арендует 1,7 тыс. кв. м в этом проекте.
Gaia специализируется на греко-средиземноморской кухне, сказано на сайте проекта. Название сеть получила в честь греческой богини. Ее первый ресторан открылся в Дубае в 2018 году. На данный момент заведения сети также работают в Нью-Йорке и Монте-Карло. Средний чек в ресторанах в этих городах составляет порядка $300-350.
Гастрономический кластер на 17 тыс. кв. м на Тверском бульваре планируется открыть в начале 2024 года. Его арендопригодная площадь составит лишь 5,7 тыс. кв. м. Таким образом Gaia будет занимать примерно треть всего проекта.
Проект будет включать в себя два строения. Одно из них планируется реконструировать в многофункциональный комплекс, а на втором – усадьбе Анны Салтыковой – запланирована реставрация. Усадьба является объектом культурного наследия федерального значения. Здание было построено в 19 веке, после революции в нем сначала находились коммунальные квартиры, а затем – Библиотека им. Николая Некрасова.
Инвестиции в открытие ресторана составят минимум 300 млн рублей, оценивает глава ритейл-департамента CBRE Марина Малахатько. По ее данным, аренда помещений в нем будет обходиться Gaia до 9 млн рублей в месяц.
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Фото на обложке: Marian Weyo /
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