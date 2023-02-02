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Парламентская партия в Грузии призвала сократить срок безвизового пребывания россиян

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Грузинские оппозиционеры внесли в метсный парламент резолюцию о сокращении безвизового пребывания россиян в стране. Функционеры выступают против «неконтролируемой миграции» и возобновления прямого сообщения с Россией. Сейчас граждане России могут находиться в Грузии один год непрерывно, после пересечения границы срок обнуляется.

Парламентская партия в Грузии призвала сократить срок безвизового пребывания россиян

Партия «За грузию» внесла в грузинский парламент резолюцию о том, чтобы сократить для россиян период безвизового пребывания в стране, сообщает Interpress News.

На данный момент граждане России могут без визы находиться на территории Грузии один год непрерывно. После пересечения границы этот срок обнуляется.

Оппозиционные политики выступают за запрет «неконтролируемой миграции» россиян в Грузию и против возобновления прямых авиарейсов между странами – в последнем партию поддерживает и президент Грузии. О готовности России возобновить перелеты ранее говорил сенатор и бывший заместитель главы МИДа РФ Григорий Карасин.   

После объявления мобилизации в России границу с Грузией пересекли свыше 700 тыс. россиян, приводила данные президент Грузии Саломе Зурабишвили. Грузия также является для россиян одной из популярных для релоакции стран.

Фото на обложке: Aritra Deb / Shutterstock

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