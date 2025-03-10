В России начнут принудительно лицензировать аналоги лекарств от гепатита C

Российские власти планируют принудительно лицензировать отечественные аналоги импортных препаратов от гепатита С, сообщили «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Ведомство уже прорабатывает с правительством вопрос их легализации и запуска в оборот.

Сейчас для лечения гепатита С в России используют только импортные препараты, такие как «Эпклюза», «Мавирет», «Викейра Пак», «Совальди», пишет издание. Все они защищены патентным правом. С 2022 года российские производители «Герофарм», «Фармасинтез» и «Фармстандарт» получили разрешение на разработку дженериков для «Эпклюзы» и «Мавирета», несмотря на их патентную защиту.

Сколько это стоит? По словам представителя ФАС, служба, в частности, согласовала цены на отечественный препарат «Велпатасоф». «Они снижены относительно зарегистрированной цены на иностранный референт «Эпклюза» на 40%», — подчеркнули в ведомстве. По данным ФАС, цена за упаковку «Велпатасофа» из 28 таблеток в дозировке 100 мг + 400 мг согласована на уровне 68,7 тыс. рублей, тогда как цена «Эпклюзы» за тот же объем составляет 114,5 тыс. рублей. Кроме этого, ФАС согласовала стоимость дженерика «Пиглерия». Он является копией иностранного лекарства «Мавирет», и имеет предельную отпускную цену на 40% ниже цены оригинала.

В ФАС добавили, что прорабатывают в правительстве вопрос предоставления отечественным фармпроизводителям принудительной лицензии на производство дженериков. В этом случае цены на эти лекарства могут быть еще ниже согласованных.

Экспертная оценка. Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов в беседе отметил, что появление российских дженериков окажет позитивное влияние на доступность медпомощи и развитие фармпроизводства. «За последние два года расходы на лечение пациентов с гепатитом С снизились более чем на 35%. Благодаря расширению ценовой доступности в этом году можно ожидать, что лечение получат на 25% больше пациентов по сравнению с прошлым годом», — оценил Чуланов.

Ежегодно от гепатита умирают 1,3 млн человек во всем мире — это 3,5 тыс. человек в день, следует из данных Роспотребнадзора за 2024 год. 2,2 млн случаев заражения гепатитами B и C регистрируются ежегодно. В России, по данным Минздрава, гепатитом С болеет около 620 тыс. человек (на 2023 год). По информации «Известий», реальное число больных может быть существенно больше: от 2,2 млн до 4,9 млн человек.

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