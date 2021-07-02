Большинство россиян против нового локдауна — исследование

Большая часть россиян против нового локдауна, ведь новые ограничения окончательно убьют экономику и снизят доходы граждан. При этом каждый пятый считает, что это единственный способ остановить распространение COVID-19.

Больше половины жителей России (51%) высказались против нового локдауна, по их мнению, эти меры окончательно убьют экономику страны и снизят доходы населения, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на исследование банка «Открытие».

В опросе приняли участие 1000 россиян в возрасте 18-65 лет из городов с населением более 100 тысяч человек.

При этом каждый пятый опрошенный убежден, что это единственный способ остановить рост числа заражений COVID-19. Больше всего фанатов карантина в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 32%, а также в Москве и Подмосковье — 28%. В Южном федеральном округе таких только 12%, в Приволжском — 15%.

Еще по мнению 28% опрошенных, в их регионе нет медицинских оснований для введения локдауна. Этой точки зрения придерживаются 36% жителей Сибири, 35% населения Северного Кавказа и 18% жителей Московского региона.

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Фото: Ю. Иванко/Mos.ru