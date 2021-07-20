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Россияне проводят четверть сознательного времени в мобильных приложениях – исследование

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Четверть своей сознательной жизни россияне проводят в мобильных приложениях, подсчитали эксперты платформы анализа данных App Annie. По темпам роста часов и минут, проведенных в смартфоне, Россия оказалась в мировых лидерах.

Россияне проводят четверть сознательного времени в мобильных приложениях – исследование

Опираясь на данные Росстата о том, что житель России старше 15 лет спит в среднем 8,5 часов ежедневно, результаты исследования о том, что в нашей стране люди проводят в мобильных приложениях 3,7 часов в день, говорят, что на «серфинг» в смартфоне россияне тратят четверть своей сознательной жизни.

С точки зрения роста показателя Россия оказалась в топе вместе с Турцией. Россияне начали проводить в приложениях на 45% больше времени, турки – на 40%.

«Согласно отчету, время, проведенное в приложениях, осталось примерно на том же уровне, что и годом ранее. Тем не менее, эти показатели все еще значительно выше, чем до введения по всему миру ограничений, связанных с COVID-19 (во 2-м квартале 2019 года)», – говорится в сообщении App Annie.
App Annie проанализировала данные за Q2 2021 и сопоставила их с аналогичным периодом 2019 года.

В лидерах по количеству часов, проведенных в приложениях, находятся Бразилия и Индонезия – жители этих стран «сидят» в телефонах более 5 часов в день.

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Фото: Shutterstock.com

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