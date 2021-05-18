Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Три российские компании вошли в топ-100 главных производителей пластиковых отходов планеты

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российские «СИБУР», «Нижнекамскнефтихим» и «Казаньоргсинтез» вошли в топ-100 компаний планеты по уровню производства пластиковых отходов, гласят результаты исследования австралийского благотворительного фонда Minderoo Foundation.

Три российские компании вошли в топ-100 главных производителей пластиковых отходов планеты

«СИБУР» заняла 32 место с 0,8 млн тонн пластиковых отходов, «Нижнекамскнефтехим» – 80 место с 03, млн тонн отходов, «Казаньоргсинтез» – 91 с 0,2 млн тонн, следует из данных исследования Minderoo Foundation.

Все три компании заняты в нефтехимической отрасли и занимают лидирующие позиции на рынке. 

Лидер списка – американский нефтедобытчик ExxonMobil, произвел в 2019 году 5,9 млн метрических тонн отходов из одноразового пластика. Также в списке присутствуют китайская нефтехимическая компания Sinopec и крупнейший добытчик нефти в Саудовской Аравии Saudi Aramco. Большинство компаний из топ-100 загрязнителей находятся в Азии.

Авторы исследования подсчитали, что 55% всех пластиковых отходов планеты производят 20 компаний.

Конкурс ВТБ придумай имя голосовому помощнику и выиграй Iphone 12

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Shutterstock.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Lamborghini кардинально изменит модельный ряд
  2. 2 Как тебе такое, Эмметт Браун: ученые смогли переработать пластиковые отходы в реактивное топливо
  3. 3 Построенную на хакатоне модель мусорного полигона представят зампреду правительства
  4. 4 В Госдуме захотели взять под контроль весь рынок интернет-рекламы в России
  5. 5 NFT STARS запустят в России локализованную платформу своего маркетплейса
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

20 мая 2021

Хакатон Program boost в сфере edtech

21 мая 2021

VTBxMGNT Хакатон

21 мая 2021

Sovcombank Challenge 2021

Все ВОЗМОЖНОСТИ