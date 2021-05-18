Три российские компании вошли в топ-100 главных производителей пластиковых отходов планеты

Российские «СИБУР», «Нижнекамскнефтихим» и «Казаньоргсинтез» вошли в топ-100 компаний планеты по уровню производства пластиковых отходов, гласят результаты исследования австралийского благотворительного фонда Minderoo Foundation.
«СИБУР» заняла 32 место с 0,8 млн тонн пластиковых отходов, «Нижнекамскнефтехим» – 80 место с 03, млн тонн отходов, «Казаньоргсинтез» – 91 с 0,2 млн тонн, следует из данных исследования Minderoo Foundation.
Все три компании заняты в нефтехимической отрасли и занимают лидирующие позиции на рынке.
Лидер списка – американский нефтедобытчик ExxonMobil, произвел в 2019 году 5,9 млн метрических тонн отходов из одноразового пластика. Также в списке присутствуют китайская нефтехимическая компания Sinopec и крупнейший добытчик нефти в Саудовской Аравии Saudi Aramco. Большинство компаний из топ-100 загрязнителей находятся в Азии.
Авторы исследования подсчитали, что 55% всех пластиковых отходов планеты производят 20 компаний.
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