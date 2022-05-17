Россия вошла в четверку крупнейших поставщиков нефти в Индию

Россия всего за один месяц смогла стать одним из крупнейших поставщиков нефти в Индию. В марте РФ была лишь десятой в списке, а по итогам апреля переместилась на четвертую строчку с долей 6% в общем индийском импорте нефти.

Агентство Reuters в своих выводах сослалось на данные о движении нефтетанкеров, которые ему предоставили трейдеры.

В апреле Россия поставляла в Индию 277 тысяч баррелей нефти в сутки – почти в пять раз больше, чем в марте (66 тысяч баррелей). Таким образом, подсчитало агентство, Россия поднялась с десятой на четвертую позицию в списке крупнейших поставщиков нефти в Индию – доля российской нефти в индийском импорте достигла рекордных 6%.

Доля других стран в индийском нефтяном импорте, наоборот, снизилась. Так, США стали поставлять нефти в два раза меньше – доля упала с 6% до 3%. Значительно упали закупки нефти в африканских странах, но крупнейшими поставщиками Индии все еще являются ОАЭ и Саудовская Аравия.

В Reuters отметили, что предварительные данные о заказах указывают на увеличение в будущем поставок российской нефти в Индию. По информации агентства, в мае они достигнут 487 тысяч баррелей в сутки, что почти в два раза больше, чем в апреле.

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