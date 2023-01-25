Россия и Иран разработают стейблкойн для экспортных расчетов — Аксаков

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил, что Россия и Иран заинтересованы в создании собственного стейблкоина для международных расчетов.

Как сообщает «Коммерсант», после встречи с иранскими дипломатами Анатолий Аксаков подтвердил заинтересованность Ирана и России в создании криптовалюты, обеспеченной золотом. Ранее СМИ уже сообщали о том, что правительства двух стран рассматривают переход на стейблкоины во взаимных расчетах.

«Я говорил о золоте, о золотых слитках, аффинажные заводы могут их предоставить… и под эти запасы золота выпускаются цифровые финансовые активы, а дальше они выступают средством платежа, например во взаиморасчетах России и Ирана» Анатолий Аксаков

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку также уточнил, что поводом для разработки стейблкоина стали колебания иранской валюты на фоне большого долга по поставкам товаров из России. По словам Аксакова, существующие договоренности свидетельствует о том, что Москва и Тегеран двигаются в правильном направлении.

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