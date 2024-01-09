Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Россия и Латвия расторгли налоговое соглашение

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Россия и Латвия расторгли налоговое соглашение, которое действовало между странами с 2010 года. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

Россия и Латвия расторгли налоговое соглашение

В заявлении МИДа говорится о прекращении действия режиме об избежании двойного налогообложения.

Российский Минфин начал пересматривать налоговые отношения с государствами, которые РФ считает недружественными, еще летом 2022 года. Латвия относится к числу таких стран, поскольку присоединилась к антироссийским санкциям после начала боевых действий на территории Украины.

Всего в список таких стран входят 38 государств. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке соглашения, позволяющего избежать двойное налогообложение, в августе 2023 года.

Фото на обложке: Igor Shoshin / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Переезд в Латвию в текущих реалиях: какие варианты сейчас доступны?
  2. 2 Россия приостановила действие налогового соглашения с Латвией: что это значит?
  3. 3 Личный опыт: как потерять 5500 евро на релокации и не релоцироваться
  4. 4 Релокация бизнеса на Кипр, в Португалию и Латвию — какое направление выбрать?
  5. 5 Как учитывать комиссии и другие сборы маркетплейса при расчете прибыли и налогообложении

ВОЗМОЖНОСТИ

09 января 2024

Gulfood 2024

12 января 2024

S3E

14 января 2024

Технокубок

Все ВОЗМОЖНОСТИ