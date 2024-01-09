Россия и Латвия расторгли налоговое соглашение, которое действовало между странами с 2010 года. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

В заявлении МИДа говорится о прекращении действия режиме об избежании двойного налогообложения.

Российский Минфин начал пересматривать налоговые отношения с государствами, которые РФ считает недружественными, еще летом 2022 года. Латвия относится к числу таких стран, поскольку присоединилась к антироссийским санкциям после начала боевых действий на территории Украины.

Всего в список таких стран входят 38 государств. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке соглашения, позволяющего избежать двойное налогообложение, в августе 2023 года.

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