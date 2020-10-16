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В России закроются магазины недорогой одежды Lefties

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Крупнейший в мире продавец одежды Inditex, владеющий брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, закроет магазины Lefties в России. Сеть предлагает недорогую одежду, обувь и аксессуары для женщин, мужчин и детей. О закрытии магазинов пишут «Ведомости».

В России закроются магазины недорогой одежды Lefties

Сеть Lefties пришла в Россию в 2014 году. Первые торговые точки были открыты в Москве и Санкт-Петербурге в бывших помещениях дисконт-центров Zara. Сейчас сеть насчитывает пять магазинов в Москве и один в Твери.

Слово Lefties в переводе означает «остатки». С 1999 года сеть предлагала покупателям остатки коллекций Zara прошлых сезонов. Позже начала производить недорогую одежду, обувь и аксессуары. Lefties насчитывает 170 магазинов, они расположены в Испании, Португалии, Мексике, России, Саудовской Аравии и Катаре.

По словам экспертов, в России развитие сети шло тяжело. Средний чек составлял 800 рублей, а затраты на открытие магазинов были высокие. При этом продажи на 1 кв. м были самые низкие из всех брендов Inditex. Причиной закрытия могли стать неудовлетворительные финансовые показатели в России. 

Другие эксперты заявляют, что Lefties столкнулась с климатическими особенностями страны: шить зимние коллекции в низкомаржинальном сегменте оказалось довольно затратно. При этом в кризис и пандемию россияне больше тратят на товары первой необходимости, здоровье и образование и сокращают расходы на одежду, обувь и развлечения.

В этом году Inditex объявила о закрытии 1000-1200 магазинов (в основном в Азии и Европе) и открытии 450 новых точек с применением «новейших технологий интеграции продаж».

Фото: Manuel Esteban / Shutterstock

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