Ожидаемая продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в России по итогам 2023 года составила 73,46 года. Об этом в ходе выступления на выставке «Россия» рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Как передает «Интерфакс», данный показатель — исторический максимум ожидаемой продолжительности жизни в стране. Согласно данным Росстата, ОПЖ в 2022 году составила 72,76 года.

В сентябре 2023 года министр рассказал, что в трех регионах РФ продолжительность жизни превысила 78 лет — это Ингушетия, Дагестан и Москва.

В презентации Мурашко также отмечалось, что младенческая смертность в РФ находится на самом низком уровне в истории страны — 0,42%. В 2019 году показатель равнялся 0,49%.

Согласно статистике Организации экономического сотрудничества и развития, странами с самой высокой ОПЖ в 2022 году были Швейцария и Япония — 81,6 и 81,5 год соответственно. Опираясь на данные ведомства, продолжительность жизни в 73,46 года можно сравнить с показателями США и Польши — 73,5 года.

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