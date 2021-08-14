Россияне скупили препараты для похудения

Россияне в 2021 году скупили препараты для похудения. Спрос на них вырос на 17% по сравнению с первым полугодием 2020-ого. Колоссальная доля продаж пришлась на препараты на основе сибутрамина – производной амфетамина.
О росте продаж средств для снижения веса в России пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование и представителей аптечных сетей.
По данным DSM Group, в первом полугодии 2021-ого продажи препаратов для похудения выросли на 17% к году до 2,8 млрд рублей, в количественном выражении – до 895 тысяч упаковок. В сервисе «Здравсити» продажи лекарственных средств и БАД для снижения веса выросли на 112%, рассказали изданию в топ-менеджменте предприятия.
По информации DSM Group, больше всего денег россияне потратили на препараты для похудения на основе сибутрамина – производной амфетамина, являющегося анорексигенным лекарственным средством, усиливающим чувство насыщения. Доля препаратов на основе сибутрамина в общем объеме продаж составила 75% по данным DSM Group.
Спрос на средства для снижения веса, считают аналитики, вырос за счет сезонности – их чаще покупают в сезон отпусков и перед его началом, а также за счет эффекта низкой базы в 2020 году, который сформировали ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.
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