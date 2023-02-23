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«Роскосмос» назвал дату первой российской миссии на Луну

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

«Роскосмос» сообщил, когда пройдет стартует первая в истории современной России миссия на Луну. Согласно пресс-службе госкорпорации, запуск космического аппарата «Луна-25» пройдет в середине июля этого года.

«Роскосмос» назвал дату первой российской миссии на Луну

Об этом представители «Роскосмоса» рассказали ТАСС.

«Запуск космического аппарата "Луна-25" с учетом астрономического "окна" в 2023 году запланирован на 13.07.2023», — говорится в сообщении.

Миссия проекта — отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Согласно планам проекта, аппарат будет посажен неподалеку от кратера Богуславского.

Название «Луна-25» отсылает к проекту «Луна-24», последнему космическому аппарату советской лунной программы. В апреле 2022 года во время вручения госнаград космонавтам Владимир Путин заявил, что Россия возобновит миссии к спутнику Земли. Тогда же была названа потенциальная дата запуска — третий квартал 2022 года.

Согласно ТАСС, в сентябре прошлого года гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал о переносе миссии «Луна-25» на 2023 год. Первый запуск аппарата, называвшегося тогда «Луна-Глоб», планировался на 2015 год. С тех пор он неоднократно переносился.

Фото: Unsplash

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