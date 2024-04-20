По данным Минздрава, розничные продажи сигарет и папирос в России в 2023 году снизились на 30%. Доля россиян, ведущих здоровый образ жизни, напротив, выросла с 7,2 до 9,1 человек на 100 тыс. населения.

Продажи сигарет в России снизились почти в 1,5 раза — Минздрав