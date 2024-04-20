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Продажи сигарет в России снизились почти в 1,5 раза — Минздрав

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

По данным Минздрава, розничные продажи сигарет и папирос в России в 2023 году снизились на 30%. Доля россиян, ведущих здоровый образ жизни, напротив, выросла с 7,2 до 9,1 человек на 100 тыс. населения.

Продажи сигарет в России снизились почти в 1,5 раза — Минздрав

Согласно отчету ведомства, на который ссылается ТАСС, в 2023 году было продано 1 тыс. сигарет на душу населения, в то время как по итогам 2022 года этот показатель составлял 1,46 тыс.

Объем потребления алкоголя в стране также снизился. В 2022 году на душу населения приходилось по 8,62 л чистого спирта, по предварительным итогам 2023 года, показатель составляет 8,44 л.

Фото: Unsplash

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