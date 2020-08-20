Россияне смогут застраховать ценности онлайн — по чекам и фотографиям

У россиян появилась возможность застраховать ценности по фотографиям и чекам. Сделать это можно онлайн. Такую услугу запустила «дочка» Сбербанка — «Сбербанк страхование». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Катрин Соомре.

Продукт получил название «Защита любимых вещей».

Страховку можно оформить не в момент приобретения товара, а в течение года после покупки. Пользователю нужно загрузить в приложение «Сбербанк онлайн» фотографию необходимого предмета и чек. Затем нужно выбрать срок страхования. Он необязательно должен быть долгим, к примеру, можно выбрать на время поездки.

Так, можно застраховать ноутбуки, планшеты, велосипеды, горнолыжное снаряжение, квадрокоптеры. Программа страхования будет расширяться, пообещали в компании.

Страховка защитит вещи от пожара, кражи, падений, механических повреждений, воздействия жидкостей, порчи в результате ДТП и других рисков. Страховая защита действует 24/7 в любой точке мира, заявили в Сбербанке.

Также банк запустил возможность купить полис ОСАГО в «Сбербанк онлайн». Можно рассчитать и сравнить стоимость полиса ОСАГО сразу в нескольких страховых компаниях, узнать свой коэффициент «аварийности» и скидку за безаварийную езду.

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