В России может появиться национальный суперкомпьютерный центр
Анастасия Коссаковская
В России может появиться национальный суперкомпьютерный центр — президент Владимир Путин дал правительству поручение рассмотреть до 15 июля возможность создания такого центра, передает ТАСС.
В России может появиться национальный суперкомпьютерный центр
https://rb.ru/news/russia-quantum-computing/
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«С учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о создании национального суперкомпьютерного центра, предусмотрев возможность предоставления российским исследователям доступа к его вычислительным мощностям и обратив внимание на необходимость подготовки кадров для данного центра», — следует из перечня поручений по итогам Форума будущих технологий.
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Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock / FOTODOM
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