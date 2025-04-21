В России может появиться национальный суперкомпьютерный центр

«С учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о создании национального суперкомпьютерного центра, предусмотрев возможность предоставления российским исследователям доступа к его вычислительным мощностям и обратив внимание на необходимость подготовки кадров для данного центра», — следует из перечня поручений по итогам Форума будущих технологий.

Ранее компания Microsoft представила чип, который может ускорить разработку полноценных квантовых компьютеров. По данным Microsoft, теперь на создание квантовых компьютеров потребуются годы, а не десятилетия.

До этого, 10 декабря, Google осуществила прорыв в квантовых технологиях — представила новый чип Willow. Оснащенный им квантовый компьютер за пять минут решил математическую задачу, на которую самые мощные суперкомпьютеры потратили бы более 10 септиллионов лет — больше, чем возраст Вселенной.

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