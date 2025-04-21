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В России может появиться национальный суперкомпьютерный центр

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская
В России может появиться национальный суперкомпьютерный центр — президент Владимир Путин дал правительству поручение рассмотреть до 15 июля возможность создания такого центра, передает ТАСС.
В России может появиться национальный суперкомпьютерный центр
  1. Новости

«С учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о создании национального суперкомпьютерного центра, предусмотрев возможность предоставления российским исследователям доступа к его вычислительным мощностям и обратив внимание на необходимость подготовки кадров для данного центра», — следует из перечня поручений по итогам Форума будущих технологий.

  • Ранее компания Microsoft представила чип, который может ускорить разработку полноценных квантовых компьютеров. По данным Microsoft, теперь на создание квантовых компьютеров потребуются годы, а не десятилетия.
  • До этого, 10 декабря, Google осуществила прорыв в квантовых технологиях — представила новый чип Willow. Оснащенный им квантовый компьютер за пять минут решил математическую задачу, на которую самые мощные суперкомпьютеры потратили бы более 10 септиллионов лет — больше, чем возраст Вселенной.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock / FOTODOM

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