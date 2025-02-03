Цены на элитную недвижимость в Москве сравнялись с лондонскими

Стоимость элитной недвижимости в Москве приблизилась к ценам в Париже и Лондоне. Квартиры дорожают из-за растущего спроса: богатые россияне больше инвестируют в отечественную недвижимость из-за санкций, рассказали Bloomberg участники рынка.

«По всему миру закручивают гайки для людей с российским гражданством. Теперь всем ясно, что самое безопасное место для хранения капитала — это своя страна», — отметила в разговоре с агентством основатель московского агентства элитной недвижимости Kalinka Ecosystem Екатерина Румянцева.

Приток капитала помогает Москве избежать спада, который затронул другие рынки недвижимости — от Лондона до Гонконга. По данным NF Group, продажи московских квартир стоимостью от 1,95 млн рублей за кв. м за прошлый год выросли почти на 40%. Цены увеличились на 21%, что вывело российскую столицу в один ценовой диапазон с Парижем и Лондоном, пишет агентство.

Получить точные данные о личностях покупателей трудно. По данным Kalinka, большинство из них — в возрасте от 40 до 50 лет. Как правило, это владельцы или топ-менеджеры крупных промышленных компаний, а также представители сферы IT, шоу-бизнеса и спорта. В условиях экономической нестабильности они рассматривают недвижимость как надежный способ сохранить капитал и защититься от колебаний рубля и других местных активов, отмечает Bloomberg.

При этом богатые россияне, по данным агентства, не отказываются и от зарубежной недвижимости, среди наиболее востребованных направлений — индонезийский остров Бали и Таиланд. На некоторых рынках их активность снижается: в 2022 году владельцы российских паспортов были на первом месте среди покупателей недвижимости в Дубае, но к 2023-му опустились на девятое, следует из данных Betterhomes.

В целом, по данным Intermark, спрос на зарубежную недвижимость среди состоятельных россиян падает — в прошлом году он опустился на 24% по сравнению с данными 2023 года.

В декабре аналитики проекта Dataflat.ru подсчитали, что за 11 месяцев 2024 года продажи в высокобюджетном сегменте жилых новостроек Москвы достигли рекордных 178,6 млрд рублей, что на 3% больше, чем за весь 2023 год. Всего за 11 месяцев в элитных новостройках было заключено более 1 тыс. сделок (на 35% больше год к году).

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