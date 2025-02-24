Эксперты предсказали снижение открытий региональных торговых центров в 2025 году

В 2025 году в регионах России может открыться вдвое меньше торговых центров, чем в 2024 году, говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group, которое есть у «Коммерсанта». Всего в этом году планируется ввести 13 объектов общей площадью 254 тыс. кв. м.

Новые торговые центры появятся в Барнауле, Курске, Челябинске, Краснодаре, Махачкале, Нижнем Тагиле, Ростове-на-Дону, Кисловодске, Михайловске, Магасе, Владивостоке, Сочи и Новосибирске. В 2024 году в стране заработало 28 региональных торговых центров общей площадью 324,6 тыс. кв. м., показатель на 32% превысил ввод в 2023 году.

Чем вызвано снижение открытий ТЦ? Рост замедлился из-за высокой ключевой ставки Центробанка, поскольку подорожали кредиты, объяснила «Коммерсанту» руководитель департамента исследований и аналитики консалтинговой компании CMWP Полина Афанасьева. По ее словам, строительство региональных ТЦ сокращается последние несколько лет — в 2017–2021 годах средний годовой объем ввода торговых площадей составил около 515 тыс. кв. м, и за последние три года опустился до 173 тыс. кв. м.

Не только ключевая ставка. Также новые ТЦ сталкиваются с тем, что у них много свободных помещений. На момент открытия доля свободных помещений в них составляет 20–50%, со временем она снижается до 7–9%, но это все равно выше среднерыночного показателя, говорит вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

Глава департамента маркетинговых исследований CMWP Андрей Шувалов объяснил большое количество свободных помещений тем, что многие торговые центры придерживаются политики «максимизации» арендных ставок и долго ведут переговоры с потенциальными арендаторами, а площади пустуют. Кроме того, только вышедшим на рынок ТЦ приходится конкурировать с давно существующими торгцентрами, добавил Люлин.

Прогноз. Эксперты ждут экспансии в регионы азиатских брендов. На руку торговым центрам может сыграть также возвращение на российский рынок иностранных марок — на это рассчитывают многие владельцы ТЦ, поскольку зарубежные бренды привлекают трафик, отметили в агентстве недвижимости CORE.XP.

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