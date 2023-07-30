Производство спортивной обуви в России за год выросло на 65%

По данным Минпромторга, по итогам 2022 года производство спортивной обуви российскими компаниями выросло на 65%. В этом году показатели увеличатся еще сильнее.
Как рассказали в министерстве «Известиям», всего российские производители выпустили 168 млн пар обуви, что на 5% больше, чем в 2021-м.
В 2023 году тенденция сохранилась: отечественные предприятия с января по май произвели 79 млн пар обуви — это на 16,6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Максимальный темп роста у спортивной обуви — плюс 52%. Ведомство объясняет увеличение показателей сезонным фактором — вовлечением людей в спортивную тематику, а также уходом зарубежных брендов с российского рынка.
«Российские производители с успехом заняли освободившиеся от иностранных брендов ниши», — рассказали в Минпромторге.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский подтвердил тренд на рост производства обуви. По его словам, столичные предприятия выпустили около 700 тысяч пар в первые пять месяцев 2023-го — рост год к году составил 30%.
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