Российские власти намерены легализовать стейблкоины для международных расчетов

Российские власти хотят разрешить использовать стейблкоины для международных расчетов. В настоящее время такая возможность обсуждается, предложения уже сформулированы, сообщил «Известиям» зампред ЦБ Алексей Гузнов.
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Планируется упорядочить весь процесс, который позволял бы лицам переводить эти активы на территорию РФ, накапливать их в стране и использовать для трансграничных платежей, пояснил Гузнов.
Стейблкоины — это разновидность криптовалюты. Как правило, они привязаны к курсу доллара или евро, золота или других активов, в том числе и криптовалют.
Сделки со стейблкоинами будет трудно отслеживать регуляторам третьих стран, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее словам, этот инструмент позволит совершать платежи с теми, кто находятся под санкциями, не опасаясь вторичных мер.
Фото на обложке: Unsplash
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