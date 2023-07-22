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Число ресторанов с летними верандами в России выросло более чем на треть

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

За последние четыре года число кафе и ресторанов с летними верандами в России выросло на 37%. Согласно данным сервиса «2ГИС», в 16 крупнейших городах страны насчитывается 8 тысяч подобных заведений.

Число ресторанов с летними верандами в России выросло более чем на треть

Результатами исследования поделилось издание «Коммерсант». По информации аналитиков, с июля 2019 года по июль 2023 года количество заведений со столиками на улицах увеличилось на 28% в Москве и на 36% в Санкт-Петербурге — до 4 и 2 тысяч объектов соответственно.

Только за последний год число ресторанов с верандами в Москве выросло на 14,2%. Их количество составляет 15,23% от общего числа заведений столицы. В Санкт-Петербурге на точки с верандами приходится 14,9% от всех кафе и ресторанов.

Наибольшая доля таких заведений — в Нижнем Новгороде, 19,2% от всех объектов общепита. На втором месте — Краснодар с долей 18,53%, на третьем — Казань (17,33%).

Участники рынка связывают рост популярности кафе со столиками на улице с общим увеличением новых проектов на рынке, а также с упрощением правил установки и эксплуатации летних веранд.

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock

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