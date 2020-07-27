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Большинство россиян считают технологии угрозой личным отношениям

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

83% россиян считают, что современные технологии разрушают личные отношения. Такое мнение наши соотечественники высказали в ходе опроса, проведенного холдингом «Ромир».

Большинство россиян считают технологии угрозой личным отношениям

В целом 77% жителей ведущих стран придерживаются такого мнения. Помимо россиян, чаще всего об этом заявляли жители Индии (86%) и Бразилии (85%).

А вот респонденты из США и Таиланда не считают технологии угрозой личным отношениям, хотя заявляют о пагубном воздействии на них (65% и 64% соответственно).

7% жителей планеты полагают, что технологии не угрожают личным отношениям.

11% россиян нейтрально отнеслись к этому вопросу, 6% выразили несогласие.

Исследование было проведено в 10 странах. В нем приняло участие больше 7100 человек, представляющих разные социально-демографические группы.

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