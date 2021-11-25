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Годовой объем операций россиян с криптовалютами оценили в $5 млрд

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Банк России оценил годовой объем операций, которые россияне совершили с криптовалютой, в $5 млрд или ~350 млрд рублей. Регулятор отметил, что Россия находится в числе лидеров по количеству посещений бирж цифровых валют, а ее жители — одними из наиболее активных участников этого рынка.

Годовой объем операций россиян с криптовалютами оценили в $5 млрд

Данные с оценкой рынка цифровых валют содержатся в обзоре финансовой стабильности за 2-3 кварталы 2021 года, который опубликовал Банк России. Обзор был составлен на основе опроса крупных банков, проведенном в июле текущего года.

В обзоре говорится, что объем операций, которые россияне совершают с цифровыми валютами, достиг 350 млрд рублей в год. Банк России подчеркнул, что российские пользователи стали одними из самых активных участников рынка цифровых валют, а Россия вышла в лидеры по количеству посещений криптобирж.

В Центробанке напомнили, что инвестиции в криптовалюту и операции с ней несут значительные риски. Эти риски, по мнению ЦБ, усугубляются тем, что участники рынка криптовалют не до конца понимают особенности его работы, а также тем, что для этого рынка характерны большое количество хакерских атак и мошеннических действий.

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Фото на обложке: rawf8 / Shutterstock

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