Годовой объем операций россиян с криптовалютами оценили в $5 млрд

Банк России оценил годовой объем операций, которые россияне совершили с криптовалютой, в $5 млрд или ~350 млрд рублей. Регулятор отметил, что Россия находится в числе лидеров по количеству посещений бирж цифровых валют, а ее жители — одними из наиболее активных участников этого рынка.
Данные с оценкой рынка цифровых валют содержатся в обзоре финансовой стабильности за 2-3 кварталы 2021 года, который опубликовал Банк России. Обзор был составлен на основе опроса крупных банков, проведенном в июле текущего года.
В обзоре говорится, что объем операций, которые россияне совершают с цифровыми валютами, достиг 350 млрд рублей в год. Банк России подчеркнул, что российские пользователи стали одними из самых активных участников рынка цифровых валют, а Россия вышла в лидеры по количеству посещений криптобирж.
В Центробанке напомнили, что инвестиции в криптовалюту и операции с ней несут значительные риски. Эти риски, по мнению ЦБ, усугубляются тем, что участники рынка криптовалют не до конца понимают особенности его работы, а также тем, что для этого рынка характерны большое количество хакерских атак и мошеннических действий.
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