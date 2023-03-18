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МВД завершило расследование об игрушечном поезде «Россия» и мошенничестве на сотни миллионов

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Следственный департамент МВД завершил расследование в отношении «Абтроникса». Компания обвиняется в хищении 160 млн рублей от Минпромторга, выделенных на разработку игрушечного поезда.

МВД завершило расследование об игрушечном поезде «Россия» и мошенничестве на сотни миллионов

Как сообщает «Коммерсант», в окончательной редакции дела к эпизоду с хищением 160 млн рублей добавились еще два. Нанесенный ущерб составил около 400 млн рублей, а количество обвиняемых увеличилось с трех до шести.

В число обвиняемых входят основатель «Абтроникса» Тимофей Телегин, экс-замдиректора департамента развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга Лилия Нургатина и ее подруга Джамиля Чайкина.

Отмечается, что Чайкина сотрудничает со следствием, из-за чего она была отправлена под домашний арест. Остальные подозреваемые отправлены в СИЗО.

Дело о мошенничестве в особо крупном размере было заведено в марте прошлого года. Тогда следствие установило, что компания «Абтроникс» в 2018-2019 годах получила от Минпромторга 160 млн рублей на разработку и производство детской электромеханической игрушки-конструктора «Поезд Россия».

Затем, согласно материалам дела, предприятие выдало за свою разработку чужой игрушечный поезд, который уже производился с 2015 года. «Абтроникс» купил «несколько десятков» комплектов конструкторов стоимостью около 15 тыс. рублей за штуку, переклеил ярлыки, и представил Минпромторгу как свою разработку.

Теперь выяснилось, что предполагаемые мошенники получили субсидии от еще двух фирм. Пензенский «Химпродукт» выделил «на проведение научно-исследовательских работ» 106,9 млн рублей, а ставропольский производитель игрушек «Аелек» дал еще 121,5 млн рублей.

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Защита Телегина настаивала на домашнем аресте, аргументируя это тем, что предприниматель не может покинуть страну из-за санкций западных стран, под которыми он находится с 2018 года.

Адвокат Нургатиной Ольга Динзе назвала обвинение «непонятным и абстрактным». По ее мнению, бывшая сотрудница Минпромторга не имела никакого отношения к мошенническим действиям.

Фото: Unsplash

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