Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Граждане РФ вновь стали лидерами среди иностранцев по покупке жилья в Турции

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Граждане РФ вновь стали лидерами среди иностранцев по покупке жилья в Турции. В 2023 году на россиян пришлось 10,5 тыс. проданных лотов. В 2022 году граждане России также были крупнейшими покупателями жилой недвижимости в Турции с показателем в 16,3 тыс. лотов.

Граждане РФ вновь стали лидерами среди иностранцев по покупке жилья в Турции

Россияне заняли первое место среди иностранцев по объему приобретения жилья в Турции. По итогам 2023 года граждане РФ закрыли 10,5 тыс. лотов по продаже жилой недвижимости, говорится в отчете бюро статистики Турции.

Второе место после россиян по покупке жилья в Турции заняли иранцы с 4,2 тыс. лотов и иракцы с 1,9 тыс. лотов.

В 2022 году граждане РФ также были лидерами среди иностранцев по приобретению жилой недвижимости в Турции. Россияне выкупили 16,3 тыс. лотов.

В 2021 году до начала спецоперации на Украине россияне занимали третью строчку среди иностранцев по объему покупаемого в Турции жилья с показателем в 5,3 тыс. лотов.

Фото на обложке: Svetlana Rey / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Must have в продвижении недвижимости: как работать с локационными запросами в «Яндекс Директ»
  2. 2 Подводные камни при сделках с недвижимостью: что не учитывают покупатели
  3. 3 Матрица рекламных инструментов: как продвигать застройщиков в 2023 году
  4. 4 Как спланировать новое офисное пространство, чтобы оно было удобным и работало на бизнес?
  5. 5 Стартапы в секторе ЖКХ: как и зачем выходить на консервативный рынок?
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

19 января 2024

Vietnam Expo 2024

19 января 2024

UzFood 2024

19 января 2024

Yapi TurkeyBuild Istanbul 2024

22 января 2024

HealthCare Lab Challenge 2024

25 января 2024

Академия инноваторов

Все ВОЗМОЖНОСТИ