Граждане РФ вновь стали лидерами среди иностранцев по покупке жилья в Турции

Граждане РФ вновь стали лидерами среди иностранцев по покупке жилья в Турции. В 2023 году на россиян пришлось 10,5 тыс. проданных лотов. В 2022 году граждане России также были крупнейшими покупателями жилой недвижимости в Турции с показателем в 16,3 тыс. лотов.

Россияне заняли первое место среди иностранцев по объему приобретения жилья в Турции. По итогам 2023 года граждане РФ закрыли 10,5 тыс. лотов по продаже жилой недвижимости, говорится в отчете бюро статистики Турции.

Второе место после россиян по покупке жилья в Турции заняли иранцы с 4,2 тыс. лотов и иракцы с 1,9 тыс. лотов.

В 2022 году граждане РФ также были лидерами среди иностранцев по приобретению жилой недвижимости в Турции. Россияне выкупили 16,3 тыс. лотов.

В 2021 году до начала спецоперации на Украине россияне занимали третью строчку среди иностранцев по объему покупаемого в Турции жилья с показателем в 5,3 тыс. лотов.

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