Турпоток по России в 2023 году превысил допандемийные показатели

В 2023 году туристические поездки по России совершили более 75 млн россиян. Об этом на выставке-форуме «Россия» рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«По итогам 2023 года мы превысили цифры по внутреннему потоку 2019, доковидного, года. Это, предварительно, более 75 млн [человек]», — цитирует Чернышенко ТАСС.

В 2019 году, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), внутренний турпоток составил более 50 млн человек. По оценке Ростуризма, этот показатель составил рекордные на тот момент 65 млн человек.

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в ходе выступления на форуме «Россия» также сообщил о росте туристического потока по России. По его словам, в 2023 году россияне ездили по стране на 19–20% чаще, чем в 2022-м, и совершили около 86 млн поездок.

Уманский напомнил о целевых показателях национального проекта по туризму, согласно которым к 2030 году турпоток по РФ должен достигнуть 140 млн поездок в год.

В 2022 году, по словам Дмитрия Чернышенко, турпоток по России составил 62,5 млн человек.

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