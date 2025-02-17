Россия и ОАЭ подписали соглашение об избежании двойного налогообложения

Россия и ОАЭ подписали межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. Об этом сообщил Минфин России.

«Команды минфинов проделали масштабную работу, чтобы учесть интересы обеих сторон и сформировать условия для обоюдного привлечения инвестиций и устранения двойного налогообложения юридических и физических лиц. Это будет способствовать стимулированию торговли, росту взаимных инвестиций, созданию благоприятной среды для работы бизнеса и граждан», — заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Документ подписан по итогам встречи Силуанова и министра финансов ОАЭ Мухаммеда бен Хади Аль-Хусэйни. Предполагается, что соглашение вступил в силу с 1 января 2026 года. Положения распространяется на подоходный и корпоративный налоги в ОАЭ, а также налог на прибыль, НДФЛ, налог на имущество организаций; налог на имущество физлиц в России. Соглашение предполагает ставку в 10% на доходы от дивидендов, процентов и роялти.

Минфин России начал пересматривать соглашения о двойном налогообложении с дружественными странами в 2022 году. Власти с помощью этого хотели понизить стоимость привлечения прямых инвестиций от реальных инвесторов, рассказывал тогда замминистра финансов Алексей Сазанов.

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