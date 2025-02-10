Россия предложила создать должность спецпредставителя генсека ООН по малому бизнесу
Россия предложила учредить пост спецпредставителя генсека ООН по малому бизнесу. Об этом ТАСС рассказал спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
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«Мы заострили внимание на этом вопросе и предложили создать институт [защиты малого бизнеса] в рамках ООН, который бы работал целенаправленно на развитие именно этого направления, и предложили создать специального представителя генерального секретаря по вопросам развития малого бизнеса», — сказал Титов.
Он добавил, что идея не встретила возражений в ООН, однако требует дополнительной проработки для ее официальной реализации.
Кроме того, Титов поделился этой инициативой на встрече с участниками Глобального договора ООН, которые координируют деятельность в области развития предпринимательства и устойчивого развития бизнеса. «Они идею эту приняли, они ее проработают и дадут свой ответ», — отметил спецпредставитель президента.
Ранее в феврале Титов написал в своем Telegram-канале, что в ходе дискуссии с заместителем исполнительного директора Глобального договора ООН Мелиссой Пауэлл предложил создать новое подразделение ООН для защиты интересов малого и среднего бизнеса. Первоначально спецпредставитель президента представил эту идею на пленарном заседании Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС).
Фото на обложке: Maksim Konstantinov / SOPA Images / LightRocket / Getty Images
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