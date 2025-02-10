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Россия предложила создать должность спецпредставителя генсека ООН по малому бизнесу

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская

Россия предложила учредить пост спецпредставителя генсека ООН по малому бизнесу. Об этом ТАСС рассказал спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

Россия предложила создать должность спецпредставителя генсека ООН по малому бизнесу
  1. Новости

«Мы заострили внимание на этом вопросе и предложили создать институт [защиты малого бизнеса] в рамках ООН, который бы работал целенаправленно на развитие именно этого направления, и предложили создать специального представителя генерального секретаря по вопросам развития малого бизнеса», — сказал Титов.

Он добавил, что идея не встретила возражений в ООН, однако требует дополнительной проработки для ее официальной реализации.

Кроме того, Титов поделился этой инициативой на встрече с участниками Глобального договора ООН, которые координируют деятельность в области развития предпринимательства и устойчивого развития бизнеса. «Они идею эту приняли, они ее проработают и дадут свой ответ», — отметил спецпредставитель президента.

Ранее в феврале Титов написал в своем Telegram-канале, что в ходе дискуссии с заместителем исполнительного директора Глобального договора ООН Мелиссой Пауэлл предложил создать новое подразделение ООН для защиты интересов малого и среднего бизнеса. Первоначально спецпредставитель президента представил эту идею на пленарном заседании Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС).

Фото на обложке: Maksim Konstantinov / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

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