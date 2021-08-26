Российский этап Unicorn Pitches пройдет 4 сентября в гибридном формате

Полина Есакова
Российский этап международного конкурса питчинга Unicorn Pitches состоится 4 сентября. Мероприятие пройдет в гибридном формате (онлайн + офлайн).
Российский этап Unicorn Pitches пройдет 4 сентября в гибридном форматеПолина Есакова
Во время Unicorn Pitches Russia участникам предстоит презентовать свои проекты перед более чем 20 фондами. К участию приглашаются проекты на этапе MVP, желающие выйти на глобальный рынок. Победители примут участие сначала в общевропейском туре Unicorn Battle, а затем смогут принять участие в общемировом Unicorn Cup.
В составе жюри:
- Сергей Топоров, партнер Leta Capital, венчурный инвестор с 9-ти летним опытом в индустрии;
- Владислав Здоренко, сооснователь Startech.vc, генеральный директор Startupbootcamp Russia, номинант рейтинга Forbes
- «З0 до 30» в 2021 г.;
- Рената Джордж, венчурный инвестор в США. Выходы из инвестиций на сумму $8+ млрд. Преподаватель академического курса по венчурным инвестициям, автор двух книг;
- Андрей Космач, инвестиционный директор Softline Venture Partners, и другие представители индустрии.
Выступления будут проходить на английском языке. Подробности и регистрация — по ссылке.
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