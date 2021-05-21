Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

В России появится первая «умная дорога» для беспилотного автотранспорта

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

На Центральной кольцевой дороге (ЦКАД) в Москве и Московской области появится первая в России «умная дорога», оснащенная оборудованием для функционирования на ней беспилотного автотранспорта. Компания Eurocargo представила серийный экземпляр беспилотного электрогрузовика, которые планирует запустить на этой дороге.

В России появится первая «умная дорога» для беспилотного автотранспорта

Протяженность «умного» участка ЦКАД 336,5 км. Оператором выступит «Автодор».

Участок будет полностью оснащен видеокамерами, метеостанциями и антеннами связи. Данные о дорожной ситуации, поступающие от них, будут отправляться в диспетчерскую участка для координации и контроля движения. В частности, операторы будут получать информацию о местоположении беспилотников, их состоянии и уровне заряда, а также смогут скорректировать маршрут транспорта или направить автомобиль на зарядную станцию.

«Мы запустили в промышленную эксплуатацию первую в мире интеллектуальную дорогу для всех видов транспорта. Это первая в мире система такого класса, реализованная на дорогах общего пользования», – отметил генеральный директор концерна «Национальные телематические системы», предоставившего экспертизу проекта.

Элементы «умной дороги» в перспективе планируется внедрить на трассах М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань», «Казань – Екатеринбург», «Юго-Западная хорда» (Уфа – Тольятти – Саратов – Волгоград – Краснодар), в проекте «Южный кластер», а также на международных маршрутах «Север – Юг» и «Восток – Запад», проходящих через территорию России.

Конкурс ВТБ придумай имя голосовому помощнику и выиграй Iphone 12

О планах стать первыми участниками дорожного движения на «умной дороге» заявили в Eurocargo – компании, производящей грузовики. Они планируют запустить на участке логистический сервис с использованием беспилотников.

Компания представила серийный экземпляр электрогрузовика с запасом хода до 250 км от одной зарядки (без использования водородного топливного элемента). В Eurocargo к 2023 году намерены разработать семейство беспилотных грузовиков, самый крупный из которых будет иметь грузоподъемность 40 тонн и дальность хода 1000 км.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: пресс-служба Eurocargo

Фото на обложке: Shutterstock.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Яндекс.Учебник» хочет повысить популярность ЕГЭ по информатике
  2. 2 «Танцы с бубном»: пользователи из России раскритиковали приложение Clubhouse на Android
  3. 3 На Deep Food Tech Conference в Москве обсудили создание еды будущего
  4. 4 Центральный детский магазин на Лубянке закрыли за несоблюдение санитарных норм
  5. 5 70% предпринимателей не хватает управленческих навыков — исследование
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

23 мая 2021

​​EAPTEKA hack

23 мая 2021

Архипелаг 2121. Технологический интенсив для команд и индивидуальных участников

24 мая 2021

Emergency Datahack

25 мая 2021

Конкурс социальных проектов с применением цифровых технологий Social Idea 2021

26 мая 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Екатеринбурге

Все ВОЗМОЖНОСТИ