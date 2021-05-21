В России появится первая «умная дорога» для беспилотного автотранспорта

На Центральной кольцевой дороге (ЦКАД) в Москве и Московской области появится первая в России «умная дорога», оснащенная оборудованием для функционирования на ней беспилотного автотранспорта. Компания Eurocargo представила серийный экземпляр беспилотного электрогрузовика, которые планирует запустить на этой дороге.

Протяженность «умного» участка ЦКАД 336,5 км. Оператором выступит «Автодор».

Участок будет полностью оснащен видеокамерами, метеостанциями и антеннами связи. Данные о дорожной ситуации, поступающие от них, будут отправляться в диспетчерскую участка для координации и контроля движения. В частности, операторы будут получать информацию о местоположении беспилотников, их состоянии и уровне заряда, а также смогут скорректировать маршрут транспорта или направить автомобиль на зарядную станцию.

«Мы запустили в промышленную эксплуатацию первую в мире интеллектуальную дорогу для всех видов транспорта. Это первая в мире система такого класса, реализованная на дорогах общего пользования», – отметил генеральный директор концерна «Национальные телематические системы», предоставившего экспертизу проекта.

Элементы «умной дороги» в перспективе планируется внедрить на трассах М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань», «Казань – Екатеринбург», «Юго-Западная хорда» (Уфа – Тольятти – Саратов – Волгоград – Краснодар), в проекте «Южный кластер», а также на международных маршрутах «Север – Юг» и «Восток – Запад», проходящих через территорию России.

О планах стать первыми участниками дорожного движения на «умной дороге» заявили в Eurocargo – компании, производящей грузовики. Они планируют запустить на участке логистический сервис с использованием беспилотников.

Компания представила серийный экземпляр электрогрузовика с запасом хода до 250 км от одной зарядки (без использования водородного топливного элемента). В Eurocargo к 2023 году намерены разработать семейство беспилотных грузовиков, самый крупный из которых будет иметь грузоподъемность 40 тонн и дальность хода 1000 км.

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Фото: пресс-служба Eurocargo

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