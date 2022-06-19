Вице-премьер Абрамченко: с 2025 года Россия начнет отказываться от одноразового пластика

Зампредседателя правительства Виктория Абрамченко рассказала, что с 2025 года Россия начнет постепенный отказ от одноразовых товаров и упаковки из пластика. Однако для отказа от какой-либо продукции сначала нужно будет найти ей альтернативу.

Как рассказала вице-премьер в интервью ТАСС, Россия будет постепенно «искоренять» товары, которые нельзя переработать. Отказ будет проходить по графику в зависимости от того, что можно будет заместить.

«Есть вариант замещения, есть такая технология, есть такой вид товара или упаковки — мы будем сразу в отношении такой группы вводить соответствующие решения о замене», — объяснила Абрамченко.

К 2025 году 49% упаковки должно быть произведено из вторичных ресурсов. Также с 2025 года будет введен 100-процентный норматив утилизации упаковки. Россия решила воспользоваться опытом Беларуси и отказываться от пластика не с помощью производителей товаров, а через производителей упаковки. Это решение связано с тем, что производителей упаковки легче контролировать в силу меньшего масштаба:

«Количество производителей товара около 4 млн, а количество производителей упаковки — около 4 тысяч».

Политик отметила, что западные санкции стали причиной приостановки проектов по утилизации отходов, поскольку мусороперерабатывающая отрасль столкнулась с нехваткой импортного оборудования. Однако, по ее мнению, мусорная реформа в России не провалена:

«Я слышу, что есть непонимание результатов реформы за три года. Но эти результаты имеются. <...> За эти два с небольшим года реализации реформы у нас создано мощностей по обработке на 46%, а по утилизации — почти на 12%. И мы сократили таким образом объем захоронения отходов на 27%».

Вице-премьер рассказала, что почти вся страна, за исключением Хабаровского края, где еще не выбрали регионального оператора, перешла на новую систему учета, сортировки, обработки и вывоза твердых коммунальных отходов.

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