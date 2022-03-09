Xiaomi и Huawei резко сократили поставки смартфонов в Россию

Поставки смартфонов китайских производителей в Россию значительно сократились из-за падения курса рубля на фоне санкций.
С начала спецоперации на Украине китайские Xiaomi, Oppo и Huawei сократили поставки смартфонов в РФ как минимум вдвое, сообщила Financial Times. Отмечается, что такое решение было принято в связи с падением курса рубля на фоне санкций западных стран в отношении России.
На китайские бренды на данный момент приходится 60% российского рынка смартфонов, но обвал рубля вынуждает производителей пересматривать стоимость смартфонов. В нынешней экономической ситуации компаниям придется повышать цены, чтобы избежать убытков.
Также сообщается, что многие российские дистрибьюторы приостановили закупки у китайских производителей, чтобы снизить риски из-за курса.
Из-за санкций западных стран, введенных в отношении России за спецоперацию на Украине, российский рынок покинули многие технологические компании. В частности, об остановке продаж продукции в РФ сообщили американская Apple и южнокорейская Samsung.
Фото на обложке: N.Z.Photography /
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