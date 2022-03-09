Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Xiaomi и Huawei резко сократили поставки смартфонов в Россию

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Поставки смартфонов китайских производителей в Россию значительно сократились из-за падения курса рубля на фоне санкций.

Xiaomi и Huawei резко сократили поставки смартфонов в Россию

С начала спецоперации на Украине китайские Xiaomi, Oppo и Huawei сократили поставки смартфонов в РФ как минимум вдвое, сообщила Financial Times. Отмечается, что такое решение было принято в связи с падением курса рубля на фоне санкций западных стран в отношении России.

На китайские бренды на данный момент приходится 60% российского рынка смартфонов, но обвал рубля вынуждает производителей пересматривать стоимость смартфонов. В нынешней экономической ситуации компаниям придется повышать цены, чтобы избежать убытков.

Также сообщается, что многие российские дистрибьюторы приостановили закупки у китайских производителей, чтобы снизить риски из-за курса.

Из-за санкций западных стран, введенных в отношении России за спецоперацию на Украине, российский рынок покинули многие технологические компании. В частности, об остановке продаж продукции в РФ сообщили американская Apple и южнокорейская Samsung.

Фото на обложке: N.Z.Photography / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Более трети предпринимателей собираются переезжать в другую страну из-за событий на Украине — опрос RB.RU
  2. 2 ЕС ввел новые санкции против граждан РФ, экспорта в Россию и финансовой системы Белоруссии
  3. 3 Что изменится в международном пиаре для российского бизнеса — подборка мнений
  4. 4 Примерно 50% российского импорта и экспорта на сотни миллионов евро застряло в пути из-за санкций
  5. 5 Как повлияет на российский бизнес приостановка поставок в Россию американскими операторами FedEx, UPS и DHL?

ВОЗМОЖНОСТИ

10 марта 2022

PlayPort

13 марта 2022

Google Growth Lab

15 марта 2022

Научно-исследовательский акселератор «КоЛаборатор» Bayer

Все ВОЗМОЖНОСТИ