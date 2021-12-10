Российские ученые заняли первое место на международном конкурсе по ИИ от Facebook и DeepMind

Российские ученые из Института искусственного интеллекта AIRI заняли первое место на международном конкурсе по внедрению искусственного интеллекта. Наша команда обошла конкурентов в обучении ИИ прохождению одной из самых сложных игр в мире.

Новостью о победе российских ученых с RB поделились в Институте AIRI.

Задачей соревнования была разработка искусственного интеллекта, который смог бы пройти игру NetHack или показать в этом наилучший результат. Эта игра считается одной из самых сложных в мире, поскольку в ней есть множество возможных исходов событий и нет заранее известной стратегии. Это приближает ее сценарий к условиям реального мира.

Российская команда под руководством Дмитрия Бабаева построила иерархию навыков, которыми должен обладать ИИ для игры в NetHack на основе применения классических подходов к машинному обучению и современных методов на основе обучения с подкреплением (метод обучения ИИ на основе обратной связи от взаимодействия со средой).

«Мы надеемся, что прогресс в решении таких задач приведет к открытиям в области робототехники, например, работе автомобилей с автопилотом, а также в таких областях, как автоматизация тестирования пользовательских интерфейсов», – отметил руководитель российской команды Дмитрий Бабаев.

Международный конкурс NetChallenge организовали Facebook AI и DeepMind. В конкурсе принимали участие 42 команды из разных стран.

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