В Госдуму внесли законопроект о создании аналога App Store и Google Play

Российское правительство 22 июня внесло в Госдуму законопроект о создании отечественного магазина приложений, который обяжут предустанавливать на смартфоны. Разработать новое приложение планируется без привлечения бюджетных средств.
В отечественный магазин приложений планируется загружать софт, которые войдет в перечень Минцифры. Документ опубликован в электронной базе парламента.
Разработчики проекта уверены в необходимости создания такого приложения из-за санкционного давления, неопределенностью с поставками оборудования и отключением от IT-инфраструктуры.
Цель создания российского магазина приложений — обеспечить россиян привычными интернет-сервисами и каналами взаимодействия. Законопроектом предлагаются поправки в федеральные законы о защите прав потребителей и об информации, информтехнологиях, защите информации.
Ранее Минцифры договорилось с крупными российскими IT-компаниями о создании отечественного магазина приложений, основную разработку вел VK.
В начале апреля стало известно, что принять участие в разработке российской замены App Store и Google Play могут как минимум три крупные российские IT-компании — «Сбер», «Яндекс» и VK.
21 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры завершить разработку российского магазина приложений до 1 июня. К концу мая в России появилось два магазина приложений — RuStore от компании VK и NashStore, который делает АНО «Цифровые платформы».
Фото на обложке: Unsplash
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