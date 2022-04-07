«Давайте сделаем свою экосистему»: Мишустин призвал разработать отечественный магазин приложений

Глава правительства РФ обратился к айтишникам с призывом создать «свою экосистему» взамен Google Play и App Store. Два самых популярных магазина приложений вскоре могут перестать работать в России, допустил Михаил Мишустин.

О необходимости создать российский магазин приложений взамен иностранных App Store и Google Play Михаил Мишустин заявил в Госдуме, выступая с отчетом о работе правительства РФ.

«Обращаюсь, пользуясь случаем: ребята, разработчики, программисты, айтишники, давайте сделаем свою экосистему. У нас все для этого есть», – сказал глава кабмина.

По словам Мишустина, Россия располагает элементами этой экосистемы, но их нужно доработать. Премьер не исключил, что Google Play и App Store вскоре перестанут работать в стране, поэтому России нужен их отечественный аналог.

Глава правительства подчеркнул, что российский магазин приложений на Android должен запуститься не позже, чем летом 2022 года.

После начала военной операции на Украине из российского App Store пропали почти 7 тысяч приложений. Их удалили иностранные компании, которые ушли с российского рынка. Оплачивать покупки в App Store с помощью российских банковских карт стало невозможно с 10 марта.

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