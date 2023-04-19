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Выручка российской «дочки» Apple упала на 78%

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Выручка российской «дочки» Apple по итогам 2022 года снизилась на 78% до 85,4 млрд рублей. Прибыль компании в 2021 году сменилась убытком в 2022-ом в 6,5 млрд рублей. Apple официально прекратила продажи своей продукции в России в марте прошлого года, гаджеты возят в страну по параллельному импорту.

Выручка российской «дочки» Apple упала на 78%

Сведения о финансовых показателях дочернего предприятия Apple в России отражены в базе госресурса бухгалтерской отчетности.

Выручка ООО «Эппл рус» в 2022 году составила 85,4 млрд рублей, что на 78% или на 300 млрд рублей меньше, чем в 2021 году. При прибыли по итогам 2021 года в размере 11,5 млрд рублей, «дочка» Apple отработала 2022 год с чистым убытком в 6,5 млрд рублей.

Apple официально прекратила прямые продажи в России в марте 2022 года. Гаджеты компании возят в страну по схеме параллельного импорта.

В марте 2023 года Apple прекратила гарантийное обслуживание ноутбуков MacBook и планшетов iPad в России на неопределенное время. Причиной такого решения компания назвала логистические сложности в поставках запчастей, вызванные санкционными ограничениями.

Фото на обложке: ThewayIsee / Shutterstock

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