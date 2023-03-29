Российские ученые разработали инновационную систему внутрикожной доставки вакцин и лекарств

Выпускники акселератора Sechenov Tech разработали инновационную систему внутрикожной доставки вакцин и лекарств. С помощью аппликатора в виде насадки на шприц можно вводить препараты безболезненно. Благодаря системе расход антигена и себестоимость дозы при введении вакцин снижается в 3-5 раз.
Создателями системы «Скинпорт» (Skinport) являются выпусник Сеченового университета, профессор «Сколтеха» и предприниматели. Со своей разработкой они прошли в финал акселератора Sechenov Tech для стартапов в области biotech и medtech.
В основе системы ввода препаратов лежит аппликатор с кремниевыми микроиглами. Они не задевают кровеносные сосуды и нервные окончания, поэтому вакцины и лекарства можно вводить безболезненно.
Использование системы позволяет точнее рассчитывать дозировку препарата и глубину проникновения иглы. Кроме того, расход антигена и себестоимость дозы снижается в 3-5 раз.
«Патент на технологию уже получен, сейчас идет поиск индустриального партнера. Так как проект российский, то зависимость от импорта полностью отсутствует», – рассказали авторы проекта.
Аппликатор может применяться в педиатрии, эндокринологии, дерматологии, косметологии и других областях, но на первом этапе система будет внедряться в стационарах.
Система «Скинпорт» является полностью российской разработкой и проходит тестирование. Разработчики рассчитывают, что распространение их продукта позволит в том числе снизить заболеваемость вирусными инфекциями и сделать шаг в развитии косметологии.
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