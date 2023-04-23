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Российские авиакомпании получили рекордную прибыль благодаря господдержке

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

По итогам прошлого года крупнейшие российские авиаперевозчики зафиксировали рекордную чистую прибыль. 27 компаний суммарно заработали 88 млрд рублей.

Российские авиакомпании получили рекордную прибыль благодаря господдержке

Как сообщает РБК, ссылаясь на отчетность компаний по РСБУ, чистая прибыль предприятий в 2,8 раза превысила результаты 2021 года.

Наибольшую прибыль зафиксировали S7 Airlines и «Уральские авиалинии» — перевозчики заработали 34,4 млрд рублей (рост в 2,3 раза к прошлому году) и 13,5 млрд рублей (рост в 2,5 раза) соответственно. Для компаний это рекорд как минимум за последние шесть лет.

Лоукостер «Победа» (принадлежит «Аэрофлоту») достиг по итогам 2022-го максимальную прибыль с момента основания компании — 15 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос в 4,4 раза.

Крупнейшая по пассажиропотоку авиакомпания «Аэрофлот» и ее дочернее предприятие «Россия» не стали раскрывать финансовую отчетность по итогам 2022 года.

Весной прошлого года «Аэрофлот» решил временно не публиковать финансовые итоги «в связи с тем, что часть акционеров не имеют возможности принимать инвестиционные решения и совершать действия с ценными бумагами».

По данным Росавиации, в 2022 году пассажиропоток российских авиаперевозчиков сократился на 14,2%, до 95,2 млн человек. Перевозки внутри страны упали на 11,2% (до 77,7 млн человек), а за границу — на 25,6% на фоне западных санкций.

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Как в марте сообщил глава Росавиации Александр Нерадько, в подобных условиях российским властям пришлось оказать дополнительную господдержку компаниям.

Согласно информации Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, гражданская авиация в прошлом году получила рекордную господдержку в 172,3 млрд рублей, из которых 100 млрд рублей — на поддержку внутренних перевозок.

Фото: Telsek / Shutterstock

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