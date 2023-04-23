Российские авиакомпании получили рекордную прибыль благодаря господдержке

Как сообщает РБК, ссылаясь на отчетность компаний по РСБУ, чистая прибыль предприятий в 2,8 раза превысила результаты 2021 года.

Наибольшую прибыль зафиксировали S7 Airlines и «Уральские авиалинии» — перевозчики заработали 34,4 млрд рублей (рост в 2,3 раза к прошлому году) и 13,5 млрд рублей (рост в 2,5 раза) соответственно. Для компаний это рекорд как минимум за последние шесть лет.

Лоукостер «Победа» (принадлежит «Аэрофлоту») достиг по итогам 2022-го максимальную прибыль с момента основания компании — 15 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос в 4,4 раза.

Крупнейшая по пассажиропотоку авиакомпания «Аэрофлот» и ее дочернее предприятие «Россия» не стали раскрывать финансовую отчетность по итогам 2022 года.

Весной прошлого года «Аэрофлот» решил временно не публиковать финансовые итоги «в связи с тем, что часть акционеров не имеют возможности принимать инвестиционные решения и совершать действия с ценными бумагами».

По данным Росавиации, в 2022 году пассажиропоток российских авиаперевозчиков сократился на 14,2%, до 95,2 млн человек. Перевозки внутри страны упали на 11,2% (до 77,7 млн человек), а за границу — на 25,6% на фоне западных санкций.

Как в марте сообщил глава Росавиации Александр Нерадько, в подобных условиях российским властям пришлось оказать дополнительную господдержку компаниям.

Согласно информации Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, гражданская авиация в прошлом году получила рекордную господдержку в 172,3 млрд рублей, из которых 100 млрд рублей — на поддержку внутренних перевозок.

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