Банки начнут закупать банкоматы на российских «Эльбрусах» из-за дефицита импортных

Санкции, которые привели к дефициту импортных банкоматов, сподвигли российские банки задуматься о покупке устройств на отечественных процессорах «Эльбрус». В том, что они заинтересованы в импортозамещающих устройствах, сообщили в нескольких крупных банках, в том числе в ВТБ.
Российские банки начнут закупать банкоматы отечественного производства на процессорах «Эльбрус». Об этом РБК сообщили представители нескольких банков.
В том, что они заинтересованы в разработке компании BFS, которая производит банкоматы на «Эльбрусах», рассказали в частности в ВТБ. Банк планирует переориентироваться на отечественные банкоматы после того, как они поступят в продажу – их производство начнется в 2023 году, уточнил глава BFS Артем Жилонов.
В Росбанке и «Русском стандарте» не заявили о конкретных планах перейти на банкоматы отечественного производства, но и не исключили этот сценарий. В «Сбере» пояснили, что будут покупать банкоматы BFS если они полностью устроят их в вопросах безопасности, дизайна и других.
BFS на первом этапе собирается выпускать по 15 тысяч банкоматов в год. Инвестиции в запуск проекта гендиректор компании оценил в 1,5 млрд рублей. Часть этих денег – субсидия, которую BFS получил от Минпромторга.
По словам главы BFS, доля ушедших из России американских производителей банкоматов Diebold Nixdorf и NCR на российском рынке составляет 60-70%. В связи с прекращением их работы в России и возникла необходимость в производстве отечественных банкоматов.
Фото на обложке: HBRH /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки
- 2 ФАС попросила маркетплейсы придумать оценку эффективности параллельного импорта
- 3 Увольнения за шесть окладов, прекращение расчетов в юанях, уход MG Mori Seiki: главные новости для бизнеса 9 июня
- 4 Volkswagen предложил сотрудникам до шести окладов за увольнение
- 5 L'Occitane возобновила работу в России под тем же названием, но на русском языке
ВОЗМОЖНОСТИ
10 июня 2022