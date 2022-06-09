Банки начнут закупать банкоматы на российских «Эльбрусах» из-за дефицита импортных

Санкции, которые привели к дефициту импортных банкоматов, сподвигли российские банки задуматься о покупке устройств на отечественных процессорах «Эльбрус». В том, что они заинтересованы в импортозамещающих устройствах, сообщили в нескольких крупных банках, в том числе в ВТБ.

Российские банки начнут закупать банкоматы отечественного производства на процессорах «Эльбрус». Об этом РБК сообщили представители нескольких банков.

В том, что они заинтересованы в разработке компании BFS, которая производит банкоматы на «Эльбрусах», рассказали в частности в ВТБ. Банк планирует переориентироваться на отечественные банкоматы после того, как они поступят в продажу – их производство начнется в 2023 году, уточнил глава BFS Артем Жилонов.

В Росбанке и «Русском стандарте» не заявили о конкретных планах перейти на банкоматы отечественного производства, но и не исключили этот сценарий. В «Сбере» пояснили, что будут покупать банкоматы BFS если они полностью устроят их в вопросах безопасности, дизайна и других.

BFS на первом этапе собирается выпускать по 15 тысяч банкоматов в год. Инвестиции в запуск проекта гендиректор компании оценил в 1,5 млрд рублей. Часть этих денег – субсидия, которую BFS получил от Минпромторга.

По словам главы BFS, доля ушедших из России американских производителей банкоматов Diebold Nixdorf и NCR на российском рынке составляет 60-70%. В связи с прекращением их работы в России и возникла необходимость в производстве отечественных банкоматов.

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