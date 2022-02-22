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Более 30 российских ученых вошли в список лучших математиков мира

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Более 30 российских ученых вошли в топ лучших математиков мира. Международный рейтинг составляли на основе индекса Хирша, или соотношения количества публикаций к их цитируемости.

Более 30 российских ученых вошли в список лучших математиков мира

Международный рейтинг лучших математиков мира составила академическая платформа Research.com. В топ-1000 ученых в области математики вошел 31 представитель России.

31-ое место занял профессор Южно-Уральского государственного университета Теодор Симонс. На 163 строчке оказался профессор ВШЭ Борис Фейгин. 312 место досталось заведующему кафедрой прикладной кибернетики Санкт-Петербургского государственного университета Николаю Кузнецову.

«Мне очень приятно оказаться в этом рейтинге среди выдающихся ученых из Санкт-Петербурга, которые не только известны своими научными достижениями в математике, но и оказали огромное влияние на развитие математического образования в нашем университете», – привела слова Николая Кузнецова пресс-служба СПбГУ.

Николай Кузнецов. Фото: пресс-служба СПбГУ

Полный список ученых – представителей России в рейтинге лучших математиков планеты представлен на сайте проекта.

Рейтинг составили на основе показателя индекса Хирша, который учитывает количество публикаций ученого к их цитируемости.

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Фото на обложке: Daniel Besic / Shutterstock

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