Более 30 российских ученых вошли в список лучших математиков мира

Более 30 российских ученых вошли в топ лучших математиков мира. Международный рейтинг составляли на основе индекса Хирша, или соотношения количества публикаций к их цитируемости.
Международный рейтинг лучших математиков мира составила академическая платформа Research.com. В топ-1000 ученых в области математики вошел 31 представитель России.
31-ое место занял профессор Южно-Уральского государственного университета Теодор Симонс. На 163 строчке оказался профессор ВШЭ Борис Фейгин. 312 место досталось заведующему кафедрой прикладной кибернетики Санкт-Петербургского государственного университета Николаю Кузнецову.
«Мне очень приятно оказаться в этом рейтинге среди выдающихся ученых из Санкт-Петербурга, которые не только известны своими научными достижениями в математике, но и оказали огромное влияние на развитие математического образования в нашем университете», – привела слова Николая Кузнецова пресс-служба СПбГУ.
Николай Кузнецов. Фото: пресс-служба СПбГУ
Полный список ученых – представителей России в рейтинге лучших математиков планеты представлен на сайте проекта.
Рейтинг составили на основе показателя индекса Хирша, который учитывает количество публикаций ученого к их цитируемости.
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Фото на обложке: Daniel Besic /
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